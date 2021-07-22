Банки России оценили последствия введения нового регулирования экосистем

Негативные последствия для рынка увидели отечественные кредитные организации в предложенном Центробанком России регулировании экосистем.

Новое регулирование экосистем, формат которого в настоящее время обсуждается Центробанком России, способно привести к нарушениям нормативов достаточности капитала более 100 отечественных кредитных организаций. В наибольшей степени пострадают розничные игроки с повышенным количеством филиалов в стране, передает РБК.

В результате решение может отразиться на закрытии отделений в небольших городах. Об этом главу финансового регулятора Эльвиру Набиуллину предупредили в письме представители крупнейших финансовых учреждений России. В Сбербанке добавили, что обсуждение подобного вопроса с ЦБ РФ состоится в ближайшее время.