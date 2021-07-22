Находящегося в розыске экс-президента столичного банка задержали в Москве

Правоохранители в Москве задержали бывшего президента одного из московских банков Адама Янова (ранее Ашот Хачиян), которого разыскивали по делу о мошенничестве.

Как сообщает РЕН ТВ, Янов находился в розыске с 2015 года. Тогда его отправили под подписку о невыезде в Санкт-Петербурге.

"Адам Янов был задержан в Москве в доме на Средней Калитниковской улице", — цитирует РЕН ТВ источника.

Известно, что данная организация, когда им руководил Янов, выступала в роли спонсора телеигры "Что? Где? Когда?". Финансовые проблемы кредитное учреждение испытывало с конца 1990-х годов. В 2001 году Центробанк принял решение об отзыве его лицензии.