Доцент МГУ оценил перспективы российской жалобы на Украину в ЕСПЧ

Первая межгосударственная жалоба России на Украину, отправленная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), «застрянет» в Страсбурге надолго, считает доцент юридического факультета МГУ, эксперт по международному праву Глеб Богуш. В комментарии «Политике Сегодня» он рассказал, что процедура признания иска приемлемым (перед рассмотрением в суде) может растянуться на несколько лет.

«Если мы посмотрим, например, межгосударственные жалобы в отношении России, несколько лет проходило только для рассмотрения вопроса о приемлемости. И там будут возражения, естественно. На мой взгляд, жалоба приемлемой, безусловно, будет признана», – считает юрист.

Богуш считает обращение России в ЕСПЧ ответом на многочисленные жалобы, поданные Украиной в эту инстанцию. За последние 7 лет Киев оформил по меньшей мере пять исков. Все они до сих пор находятся на рассмотрении.

Global Look Press / Mateusz Wlodarczyk

Генпрокуратура России и иске в ЕСПЧ собрала доказательства нарушения Украиной десятка статей Европейской конвенции по правам человека. Большая часть обвинений связана с действиями украинских властей в гражданской войне (которую в Киеве называют «антитеррористической операцией») на Юго-востоке страны: поощрение и покрытие преступлений националистов, отсутствие независимых расследований, похищение и пытки жителей Донбасса.

Кроме того, Россия считает, что Украина несет ответственность за крушение в 2014 году малазийского Boeing поскольку не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. Напомним, самолет с 298 пассажирами на борту оказался поражен зенитной управляемой ракетой, когда пролетал над Донецкой областью.

Также Генпрокуратура РФ утверждает, что в офисе президента Украины курируют физическую расправу над оппозиционерами, дискриминируют русскоязычных, поддерживают экстремистскую организацию «Миротворец» (запрещена на территории РФ), угрожают жизни и здоровью российских дипломатов, лишают жителей Донбасса права голоса на выборах и вытесняют с рынка российские компании. Отдельным пунктом обвинения значится водная блокада Крыма.

Россия просит Европейский суд по правам человека обязать Украину немедленно возобновить доступ пресной воды на Крымский полуостров, прекратить ущемлять права национальных и языковых меньшинств, а также отменить запрет на деятельность русскоязычных СМИ.