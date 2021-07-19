Мешавшие работать журналистам члены общины Виссариона отделались условным наказанием

Курагинский суд Красноярска приговорил двух сектантов из общины Виссариона к двум годам лишения свободы условно за воспрепятствование журналистской деятельности.

По имеющимся данным, злоумышленники выхватывали из рук корреспондента микрофон, а также повредили камеру. Осужденных также приговорили к испытательному сроку, который будет действовать в течение года после отбытия основного наказания, сообщает пресс-служба суда. Представитель защиты уже заявил, что намерен обжаловать полученный приговор.

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу объединения, который называет себя Виссарионом, пресс-секретаря общины, а также руководителя школы при "Церкви последнего завета". Против сектантов возбудили дело по ст. 239 УК РФ "Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами".