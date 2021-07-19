ЦИК Молдавии подвел окончательные итоги досрочных парламентских выборов

Партия "Действие и солидарность", которая поддерживает президента Молдавии Майю Санду, получает 63 из 101 мандата в парламенте. Об этом сообщил Центризбирком.

Досрочные парламентские выборы в республике состоялись 11 июля. По итогам обработки 100% голосов — партия "Действие и солидарность" получила 52,80% голосов.

Блок коммунистов и социалистов поддержали 27,17% избирателей. Также в законодательный орган прошла партия "Шор".

Партии Санду выделили 63 мандата. Блок коммунистов и социалистов получил 32 мандата, а "Шор" — 6.