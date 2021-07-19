Песков похвалил власти Москвы за эффективность в борьбе с коронавирусом

Власти Москвы неоднократно демонстрировали высокую эффективность мер по борьбе с распространением COVID-19, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера в понедельник прокомментировал решение столичных властей отменить систему QR-пропусков для посещения ресторанов и других заведений общепита в Москве. От данной системы отказались в связи со снижением числа заразившихся в городе. По словам Пескова, власти уже неоднократно доказывали эффективность в борьбе с коронавирусом

"В рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения. Еще раз повторяю, Москва доказала свою эффективность", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В регионах, по его словам, власти также ищут золотую середину между заботой о здоровье граждан и поддержкой экономики, которая страдает от последствий пандемии.