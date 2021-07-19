Лиссабонская "Бенфика" сыграет со "Спартаком" в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Московский "Спартак" встретится с португальской "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Столичный "Спартак" и "Бенфика" проведут два матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Москве 3 или 4 августа. Ответная игра "Спартака" и "Бенфики" пройдет 10 августа в Лиссабоне.

Примечательно, что с 2015 по 2019 год лиссабонский клуб возглавлял тренер красно-белых Руй Витория. Под его руководством "Бенфика" дважды выигрывала чемпионат и Суперкубок Португалии.