Песков намерен привиться от COVID-19, несмотря на смягчение ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о намерении пройти вакцинацию, несмотря на смягчение связанных с пандемией ограничений в Москве.

Представитель Кремля проходил лечение от COVID-19 в мае прошлого года. Ранее он сообщал о наличии высоких титров антител. Однако после рекомендации специалистов Песков принял решение пройти вакцинацию "Спутником Лайт".

"Безусловно. Я планирую вакцинироваться", — сообщил Песков в процессе беседы с журналистами.

С 19 июля в Москве отменяется система QR-кодов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, система будет отменена в связи с тем, что большая доля московских компаний сумела вакцинировать 60% своих сотрудников.