Силовики нагрянули с обысками в администрацию Рязанского района

Сотрудники СК провели в администрации Рязанского района оперативные мероприятия, в ходе которых произвелась выемка документов.

Уточняется, что обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по статье "Халатность". Подробности и имена фигурантов пока не сообщаются.

Весной региональный Следственный комитет обнародовал информацию о возбуждении уголовного дела по факту закупки администрацией Рязанского района квартир для детей-сирот по завышенной стоимости.

Ранее правоохранители провели обыски у главы департамента потребрынка Ростовской области. По данным местных СМИ, это связано с аксайскими рынками.