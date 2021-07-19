Песков рассказал о подготовке визита Алиева в Москву

Российская столица готова к встрече президента России Владимира Путина с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал журналистам, что президент Азербайджана прибудет в Россию в скором времени.

"Да, такой рабочий визит готовится. Это рабочий визит, "сверка часов"", — рассказал Песков журналистам.

Он добавил, что принимать какие-то документы в ходе визита не планируется.

Ранее главы стран в ходе телефонного разговора обсудили активизацию работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.