Губернатор Курганской области опроверг слухи о переводе в Москву

Глава Курганской области Вадим Шумков, общаясь в Instagram с местными жителями, ответил на вопрос по поводу его переезда по работе в Москву.

«Англичане уходят не прощаясь. Евреи прощаются, но не уходят. Я по паспорту русский. Потому, скорее всего, нам с вами придется еще какое-то время поработать вместе. Потерпите», — развеял опасения курганцев Шумков.

Слухе о переводе губернатора в Москву начались после его избрания губернатором в 2019 году. Местные жители опасаются, что Шумкову предложат переезд в столицу и повышение в должности, после чего он покинет Курганскую область.