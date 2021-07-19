На западе Германии при наводнении погибли 164 человека

Число погибших из-за сильного наводнения на западе Германии превысило 160 человек, пишет Bild со ссылкой на местные власти.

Основную часть погибших обнаружили на федеральной земле Рейнланд-Пфальц, также пострадали и жители Северного Рейна. Ранее сообщалось о 670 пострадавших. В настоящее время более тысячи числятся пропавшими без вести.

После нескольких дней затопления в некоторых районах начались восстановительные работы. Государство готово выделить около 400 млн евро на восстановление инфраструктуры. В некоторых частях Германии вода уходит медленно, поэтому сохраняется угроза для жизни местных жителей.