Алексей Березуцкий официально возглавил ЦСКА

Бывший защитник столичного ЦСКА Алексей Березуцкий утвержден на должность главного тренера клуба.

Алексей Березуцкий 19 июля выведет ЦСКА на товарищеский матч с "Нижним Новгородом" в качестве главного тренера без приставки "исполняющий обязанности". Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба армейцев.

В январе Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА. После ухода хорватского специалиста Ивицы Олича бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России занимал пост исполняющего обязанности наставника клуба.

О сроках контракта, который заключил Березуцкий, в ЦСКА не сообщали.