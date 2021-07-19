Министр экологии Крыма Нараев намерен уйти в отставку

Глава минприроды Республики Крым Геннадий Нараев намерен покинуть занимаемый пост. Об этом он сообщил 19 июля своим заместителям.

Подтверждающие официальные документы и заявления пока не опубликованы. Нараев сказал об отставке заместителям главам аппаратного совещания, уточнили на сайте издания "Крыминформ".

Нараев исполняет обязанности министра экологии и природных ресурсов республики с апреля 2014 года. Согласно актуальному законодательству, отставка главы ведомства должна быть согласована с членами Госсовета Крыма.

Ранее стало известно, что между Белоруссией и Крымом могут быть запущены авиарейсы. В Минске рассматривают такую перспективу, пояснил глава МИД республики Владимир Макей.