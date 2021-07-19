Экс-губернатору Челябинской области грозит новое уголовное дело

Бывший глава Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом нового уголовного дела в рамках разбирательства с антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщил бывший начальник управления по борьбе с карателями ФАС РФ Андрей Тенишев, сообщает издание URA.RU.

«Сейчас правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела. Когда состоятся решения судов в пользу ФАС, то будут законные основания для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В такой ситуации речь может идти как минимум о злоупотреблении должностными полномочиями с отягчающими обстоятельствами. Видимо, поэтому господин Дубровский ждет решения суда за пределами России», — сказал он.

Конец карьере на посту губернатора региона наступил из-за решения ФАС о «дорожном сговоре» Дубровского с партнерами, которые успели получить контракты на миллиарды рублей. 19 марта 2019 года губернатор, который еще незадолго до инцидента собирался идти на второй срок, вынужденно подал в отставку.

Ведомство убеждено в том, что действия экс-чиновника исключили из участия в конкурсах на дорожно-строительные работы небольшие компании. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру и МВД для возбуждения уголовного дела. Однако впоследствии постановление было отменено.

По некоторым данным, Дубровский находится в Швейцарии, где скрывается от уголовного преследования.