Сенатор заявила о необходимости предоставить россиянам выходные за прививку от COVID-19

Привившимся от коронавируса россиянам необходимо предоставлять дополнительные выходные, уверена сенатор Татьяна Кусайко.

В последнее время коронавирус поражает трудоспособное население страны. При этом инфекция, как правило, развивается у них крайне тяжело. В связи с этим людей нужно мотивировать на вакцинацию, уверена Кусайко.

"Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать", — отметила она в беседе с РИА Новости.

Сенатор объяснила, что после прививки от COVID-19 у человека чаще всего появляется недомогание. Для восстановления сил ему следует побыть дома.