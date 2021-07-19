Адвокат Протасевича сообщила о снижении его веса под домашним арестом

Задержанный журналист Роман Протасевич сейчас находится под домашним арестом и чувствует себя хорошо, рассказала его адвокат.

Правозащитник задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала, что под домашним арестом ее подзащитный нормально себя чувствует. Также она отметила, что ее клиент похудел.

"Это, я считаю, результат и переживаний, и питания, и образа жизни. Ситуация, когда человек находится под следствием, всегда предполагает, что он будет терять вес", — рассказала юрист.

Она также добавила, что проведение очередных следственных действий по делу Протасевича ожидается уже на этой неделе.