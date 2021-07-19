Собянин заявил о снижении количества новых случаев COVID-19 в Москве

Статистика прироста новых случаев коронавируса в московских госпиталях продолжает снижаться, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Если обстановка и дальше будет развиваться подобным образом, то для борьбы с коронавирусной инфекцией потребуется гораздо меньше врачей и медсестер. Таким образом, работники поликлиник смогут вернуться к своим привычным обязанностям, отметил Собянин.

Несмотря на то, что врачи сейчас работают в очень сложных условиях, снижение заболеваемости наблюдается уже четыре недели подряд. Градоначальник обратился к медикам и отметил, что они достойно справляются со своей работой.

"По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться, и вы вернетесь к своей нормальной работе", — заявил Собянин.

Вакцинация является действенным методом защиты от коронавируса. Однако, существует ряд правил и противопоказаний, которых стоит придерживаться после прививки. Подробнее о них рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает сайт 360tv.ru.