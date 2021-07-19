Прилепин объяснил, почему "Справедливая Россия" должна объединиться с КПРФ

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар (Евгений) Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганов создать коалицию в новом созыве Госдумы.

Справороссы предложили 19 августа 2021 года провести пресс-конференцию и объявить о создании парламентской оппозиции. Прилепин также предложил объединить две политические силы.

По мнению Прилепина, в партии "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ не имеют идеологических разногласий. По этой причине политсилам следует переходить к реальному сотрудничеству, сказано в обращении представителя справороссов.