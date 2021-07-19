Макей обвинил Запад в развязывании финансово-экономической войны против Белоруссии

Западные страны развязали финансово-экономическую войну против Минска. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, за последний год внешнеполитическая и экономическая среда резко изменилась. Обстановка создала для Белоруссии новые вызовы, которые связаны с гибридной войной.

"Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси", — сказал Макей.

Министр добавил, что новые вызовы требуют оперативных, продуманных и многоплановых ответов "на перспективу". Кроме того, страна может рассчитывать на помощь со стороны России и Китая, пишет БелТА.

Европейский союз ранее ввел санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись семи секторов экономики республики, сообщает сайт 360tv.ru.