«Большой брат» взглянул на Белоруссию. Зачем Тихановская прилетела в США

У Светланы Тихановской скоро годовщина: в августе прошлого года бывший кандидат в президенты Белоруссии покинула родину, чтобы из-за границы бороться со своим главным политическим оппонентом – действующим главой государства Александром Лукашенко. Европа поддержала оппозиционера лишь добрым словом и скромным набором санкций, поэтому Тихановская решила попытать счастья за океаном.

В воскресенье, 18 июля, она прибыла в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями белорусской диаспоры в США и побеседовать с президентом Джозефом Байденом. На последнего Тихановская возлагает особые надежды, ведь только с его помощью у оппозиции есть шанс повлиять на ситуацию в Минске. Так, по крайней мере, считает сама «европейская гостья».

«С помощью Байдена мы победим», — заявила Тихановская журналистам из The National Interest.

Авторы консервативного американского журнала узнали много нового из разговора с экс-кандидатом в президенты Белоруссии. Сидя в пятизвездочном отеле Willard InterContinental (самый дешевый номер там стоит 350 долларов в сутки или около 26 тысяч рублей), Светлана Тихановская рассказала, что ее соотечественники «начали организовываться против правительства Минска» и даже смахнули пыль с печатных станков, чтобы распространять самиздат по отдаленным деревням.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Чтобы поддержать печатное производство, Белый дом должен ввести новые санкции против Белоруссии и дать стране «хорошего менеджера». Если раньше Тихановская изъявляла желание занять президентское кресло, то теперь возглавлять белорусов оппозиционер не собирается, выбрав роль «морального авторитета».

«Я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим [управлением страной]. <…> Я могу быть рядом где-то там с новым президентом. <…> Это уже неважно. Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду», — цитирует гостью ТАСС.

При этом в Белом доме о планах госпожи Тихановской встретиться с вашингтонскими чиновниками услышали впервые. В ходе брифинга пресс-секретарю Джен Псаки пришлось задать журналистам уточняющий вопрос: с кем именно координатор минских протестов хочет вести диалог.

«Члены команды по нацбезопасности или сотрудники Госдепа, она [Тихановская] не уточнила? Или просто люди из правительства США?», — удивилась Псаки.

Чуть позже СМИ сообщили, что Светлана Тихановская планирует встретиться не только с Джо Байденом, но и с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В рабочих графиках обоих политиков переговоры с ней, впрочем, пока не значатся, и гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов знает почему.

Global Look Press / Christoph Soeder/dpa

Политтехнолог высказал точку зрения, что на фоне украинского вопроса Белый дом «не знает, что делать с Белоруссией». С кем бы в конечном итоге не встретилась Тихановская, ей вряд ли дадут основания надеяться на конкретные действия Вашингтона в отношении Минска. Скорее, речь пойдет о «моральной поддержке», которой оппозиционер уже насытилась в Европе.

«Тихановская очень хочет подтянуть американские ресурсы, потому что это самый любимый сценарий для любой политической оппозиции на территории СНГ, — считает Маркелов. — Американцы, в свою очередь, ничего не понимают во всех этих разборках, но пытаются играть на "доске" Евросоюза, в том числе вокруг границ России. Но судя по тому, что сейчас происходит в отношениях Киева и Вашингтона, Тихановской пока ничего не светит. Даже если встреча состоится, мы вряд ли узнаем ее подробности, но это будет сигнал, что "большой брат" обратил внимание на проблемы белорусской оппозиции».

Все же главная задача Светланы Тихановской, по мнению эксперта, — это актуализировать белорусскую повестку. Беглый кандидат в президенты страны понимает, что наскоком «взять» Белый дом у нее не выйдет, поэтому пытается решить другую фундаментальную политическую задачу.

«Если встреча все же состоится, это будет говорить о многом. Сейчас Тихановская старается поддерживать разговор и белорусскую тему в повестке, чтобы в западных мозгах она постоянно висела. Сам факт попадания Тихановской к президенту или госсекретарю США будет означать, что американцы готовы поиграть и на этом поле», — подвел итог Сергей Маркелов.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

Представителей белорусской диаспоры Тихановская заверила в том, что может «организовать выборы в Белоруссии за 40 дней». При этом она добавила, что не собирается наживать себе «врагов» в Москве и готова выстраивать диалог с Кремлем.

«Мы от России никуда не денемся, как и они от нас», — подчеркнула оппозиционер.

Справка ПС

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным местной ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. Сейчас против лидера оппозиции возбуждено уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В случаях, когда такие действия совершались с использованием интернета и СМИ, наказание составляет до пяти лет лишения свободы.