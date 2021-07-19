Мишустин утвердил сниженные тарифы на семейные авиаперелеты по РФ

Семьи с детьми смогут купить авиабилеты по РФ по специальным сниженным тарифам. Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил об этом 19 июля на совещании с вице-премьерами.

«Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе города популярные у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 до 10,9 тысячи рублей в зависимости от направления», — уточняется на сайте.

Цель субсидирования — помощь семьям в доступных перелетах по стране и развитие внутреннего туризма.

Специальные условия на авиаперелет подразумевают приобретение билетов с единым бронированием на взрослого и ребенка.

Программа рассчитана более чем на 50 тысяч пассажиров. В 2021 году на семейные поездки выделено 1,35 млрд рублей.

Ранее Мишустин назначил кураторов федеральных округов РФ из числа вице-премьеров.