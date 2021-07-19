Правительство России распределило кураторов федеральных округов

Правительственная комиссия по региональному развитию будет курировать работу вице-премьеров, которые закреплены за федеральными округами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин поручил закрепить за всеми зампредами кабмина кураторство за федеральными округами. Вице-премьеры распределены и приступят к работе, уточнили в российском правительстве.

Координировать работу кураторов будут в рамках правительственной комиссии по региональному развитию, уточнил Мишустин.