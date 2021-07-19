США позитивно отнеслись к судебной реформе на Украине

Вашингтон приветствует украинские реформы в судебной системе, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, Госдеп США позитивно относится к судебным реформам, которые приняла Верховная рада при поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

Закон определяет порядок назначения кандидата на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Согласно законопроекту, на голосовании при отборе членов ВККС решающий голос будет принадлежать зарубежным экспертам.

Ранее сообщалось, что Украине предсказали распад через несколько месяцев из-за серьезного кризиса. По прогнозам аналитиков, ситуация в Киеве может осложниться, люди выйдут протестовать на улицы, передавал сайт 360tv.ru.