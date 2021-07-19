Россиян предупредили о появлении новых симптомов коронавируса

Коронавирусная инфекция стала проявлять себя по-новому, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Медики отмечают появления новых симптомов у больных коронавирусом. Чаще всего это — проблемы с ЖКТ, признаки ангины и другие похожие симптомы, отметил Мурашко.

Кроме того, в последнее время COVID-19 стал развиваться намного быстрее. Раньше он поражал легкие за 6-7 дней инфицирования. Сейчас этот срок сдвинулся на 3-4 дня с момента заражения, добавил глава здравоохранительного ведомства страны в эфире канала "Россия-24".