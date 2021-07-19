Зюганов обвинил россиян в повышении пенсионного возраста

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире на странице своего Instagram-аккаунта заявил, что пассивность россиян поспособствовала тому, что в РФ увеличили пенсионный возраст. Если бы люди активно выходили на митинги и протесты, то правительство отказалось бы от реформы, считает политик.

«Людям пора заканчивать отсиживаться и ворчать. Надо активнее участвовать в массовых мероприятиях. Власть больше всего этого боится!» — сказал Зюганов.

Ранее лидер КПРФ выступал с предложением обложить повышенным налогом «подозрительно богатых» людей. Таким образом политик отреагировал на инициативу Минтруда, которая предусматривает ограничение выплат «подозрительно бедным» семьям с детьми от трех до семи лет. В эту категорию ведомство включило россиян с низкими официальными доходами, но существенным имуществом.