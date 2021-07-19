Экс-главе администрации в Брянской области продлили срок в СИЗО

Бывшая глава администрации Комаричского района в Брянской области Елена Алексеенко, которая была арестована за получение взяток, остается в следственном изоляторе. Такое решение вынес местный областной суд, сообщило издание «Брянские новости».

По версии следствия, Алексеенко с сентября 2019 года по март 2020 года получила от одного предпринимателя 300 000 рублей и 130 000 рублей от другого. Эти средства должны были помочь бизнесменам заключить договоры об использовании участков для добычи песка. По итогу деньги были потрачены на личные цели. Арестовали чиновницу в сентябре 2020 года.