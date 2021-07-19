Обязательный техосмотр машин предложили ужесточить в России

Альтернативный план реформирования системы технического осмотра автомобилей представил комитет Совета федерации по экономической политике.

Согласно предоставленной информации, сенаторы направили на рассмотрение российского правительства альтернативный план реформирования системы ТО транспортных средств, который не только сохранит, но и ужесточит существующие правила, передает РИА Новости.

Автолюбителей могут обязать возить диагностическую карту и предъявлять документ инспектору. При ее отсутствии штраф составит 500 рублей.

В Совфеде также предлагают перенести срок вступления поправок на 1 октября 2021 года. Соответствующие изменения должны начать функционировать с 1 марта следующего года.