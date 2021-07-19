В Сети показали видео с испытаний ракеты "Циркон" в Белом море

Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" провел испытательные стрельбы ракетами "Циркон" в акватории Белого моря.

Очередные испытания гиперзвуковой ракеты провели на головном фрегате "Адмирал Горшков", который находился в Белом море. Тестовая мишень при этом располагалась в 350 километрах от места запуска на морском полигоне в Баренцевом море.

Ракета на скорости в 7 Махов успешно преодолела заданное расстояние и с высокой точностью поразила мишень.

В Минобороны РФ напомнили, что комплексы "Циркон" после серии испытаний намерены включить в оснащение подводных лодок и надводных кораблей.