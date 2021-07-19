Звезда отечественного кинематографа Василий Ливанов получил поздравительное письмо от московского мэра Сергея Собянина. Его опубликовали на официальном сайте градоначальника.

Актер и режиссер, сценарист и писатель Василий Ливанов 19 июля празднует 86-летие. За плечами народного артиста РСФСР - более 40 ролей в кинокартинах и более 300 озвучиваний мультипликационных героев. Как отметил Сергей Собянин, Ливанову удалось пополнить летопись отечественного искусства множеством ярких страниц.

"На замечательных фильмах с вашим участием выросло несколько поколений зрителей", — с теплотой говорится в поздравительной телеграмме на сайте главы столицы.

По словам Собянина, каждая роль Василия Ливанова является результатом огромной внутренней работы, проделанной актером. Градоначальник также отметил "высочайшее художественное мастерство и неподражаемый талант" народного артиста.

Свой голос Ливанов подарил таким знаменитым персонажам советских мультфильмов, как Крокодил Гена, Карлсон, Удав из "38 попугаев" и многим другим. Наибольшую известность актеру принес образ Шерлока Холмса в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", который выходил на экраны с 1979 по 1986 год.