Экскурсию в красную зону госпиталя организовали для антипрививочников в Алма-Ате

Антипрививочникам в Алма-Ате организовали экскурсию в красную зону госпиталя, где лежат тяжело больные коронавирусом.

Экскурсию для активных противников вакцинации от коронавируса организовал главный государственный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин. В процессе антипрививочники смогли пообщаться с работниками госпиталя. Они также увидели пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

Противники вакцинации выходили из красной зоны больницы молча, говорится в сообщении горздрава. В настоящее время в инфекционных стационарах находятся более 2,2 тыс. пациентов с COVID-19. Вакцинация остается единственным способом борьбы с коронавирусом.