Россиянин Медведев остался на втором месте в обновленном рейтинге ATP

Лидер мужской сборной России Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Обновленный рейтинг ATP был опубликован на официальном сайте организации 19 июля. Первое место в нем продолжает занимать 34-летний сербский теннисист Новак Джокович. Россиянин Даниил Медведев сохранил вторую позицию в рейтинге ATP. На третьем — по-прежнему Рафаэль Надаль из Испании.

На этой неделе в Токио стартует теннисный турнир в рамках ОИ-2020. Даниил Медведев уже прилетел в Японию, чтобы принять участие в соревнованиях. Кроме того, в Токио сыграют россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.