Новому истребителю от Ростеха пророчат успех за рубежом

Госкорпорация «Ростех» частично показала новый однодвигательный истребитель в коротком видеоролике. На кадрах впервые можно увидеть очертания самолета анфас, панель приборов и элементы управления. Ролик раскрыл и разработчика воздушного судна — им стала компания «Сухой», которая ранее создала фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-57.

Новую боевую машину полноценно представят 20 июля на площадке Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). Однако благодаря видеоролику у иностранных пользователей Сети уже сложилось мнение об истребителе.

«Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», — похвалил разработку Atalaclys.

«Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» — отметил You Mad.

Пользователь с ником Emanuel Ledesma выразил надежду, что новым истребителем заинтересуется Аргентина, а PanzerKitsune уверен, что разработка будет нацелена преимущественно на экспорт.

МАКС-2021 запланирован на 20-25 июля в в городе Жуковский Московской области. Мероприятие будет организовано с учетом всех ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.