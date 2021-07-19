Взрыв в частной гостинице Геленджика унес жизнь еще одного пострадавшего

СК РФ сообщил о смерти человека, который пострадал в результате хлопка газа в гостинице. Это уже второй погибший.

Взрыв в Геленджике произошел 13 июля. На месте погиб один человек, еще пятерых доставили с травмами в больницу.

По предварительной информации, причиной взрыва в частной четырехэтажной гостинице стал бытовой газ. По прибытию сотрудники МЧС России установили, что на месте происшествия повреждены внутренние конструкции первого этажа.

Также была оперативно проведена эвакуация 50 человек. В настоящее время следователи расследуют обстоятельства инцидента.