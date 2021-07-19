Американцы верят в триумф Росси на Олимпиаде, несмотря на «нейтральный статус»

Отсутствие национальной символики сборной России на Олимпийских играх в Токио не помешает спортсменам выделяться из общей массы, считают американские журналисты издания Boston Globe. По их мнению, команды россиян будут часто подниматься на пьедестал за наградами.

Напомним, летние игры стартуют в Японии 23 июля и завершатся 8 августа. Из-за допингового скандала, тянущегося еще с 2014 года, сборной России вновь запретили использовать название государства, триколор и гимн.

Спортсмены будут выступать под флагом МОК (белое полотно с изображением пяти олимпийских колец), вместо «священной державы» будет звучать фрагмент «Концерта для фортепиано с оркестром №1» композитора Петра Ильича Чайковского. А форму в этом году продумали так, что идентифицировать Россию будет несложно, отметили в Boston Globe. К тому же на церемонии открытия спортсмены из РФ пойдут прямо перед американцами, в одежде которых тоже использовали красный, белый и голубой цвета.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

«Вам действительно не нужно иметь сильное воображение. В той форме, которую вы видели, наш национальный флаг виден очень ярко», — напомнили журналисты слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

В США хоть и употребляют в отношении РФ фразу «мировой изгой», все же отдают должное профессионализму спортсменов. Они отмечают, что у России лучшие в мире тяжелоатлеты, синхронные пловцы, фехтовальщики, а также гимнасты.

Кроме того, американцы поименно назвали тех, кто, скорее всего, принесет в российскую копилку золотые медали. В частности, они предрекли победу чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене и чемпионке по прыжкам с шестом Анжелике Сидоровой.

wikipedia.org / Erik van Leeuwen / GFDL

Вместе с тем, в этом году в общем медальном зачете американцы не видят Россию выше четвертой строчки, несмотря на то, что делегация РФ по-прежнему остается «несоразмерно большой», включая в себя 335 спортсменов по 30 дисциплинам.

В статье упоминается и о давнем противостоянии России и США на летних Олимпийских играх. Журналисты проводят анализ, вспоминая о том, что последний раз сборная РФ победила американцев сразу после развала Советского союза в 1992 году в составе Объединенной команды. После этого «великая спортивная держава» пошла по наклонной, забирая с каждым разом все меньше и меньше медалей и опустившись в итоге до четвертого места в 2016 году.