«Уследить, чтобы не все своровали»: зачем Мишустину понадобились кураторы из правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил поручение Владимира Путина и определил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров. Распоряжение уже подписано, сообщил сам глава правительства.

Сибирский федеральный округ возглавит Виктория Абрамченко: она будет курировать вопросы сельского хозяйства, что актуально для Алтая, и экологию — особенно на Байкале и в проблемном Красноярском крае. Отвечающая за здравоохранение и образование Татьяна Голикова назначена в СЗФО, где сосредоточены фармацевтические производства и крупные вузы. Юрий Борисов, вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу, назначен в Уральский федеральный округ, где сконцентрированы соответствующие предприятия.

ЦФО доверили вице-премьеру по финансам Дмитрий Григоренко: в центральном округе — крупнейшие компании-налогоплательщики. Отвечать за ЮФО будет Марат Хуснуллин, уже курирующий в правительстве вопросы, связанные с Крымским полуостровом. Ему предстоит контролировать развивающийся бешеными темпами Краснодарский край и его масштабные стройки. Дмитрий Чернышенко, занимающийся при правительстве цифровым развитием, будет заниматься проблемами Приволжского федерального округа: на него приходится около половины всего российского экспорта технологий.

А Юрий Трутнев по-прежнему закреплен за Дальневосточным федеральным округом, но его полномочия стали шире: он и полпред, и вице-премьер, и куратор. Опыт Трутнева стал для президента во многом определяющим. 30 июня, отвечая на вопрос, почему куратор есть только у ДВФО, Путин заявил — «практика кураторства себя оправдывает».

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Зачем нужны эти кураторы?

После «прямой линии» президента, лично отвечавшего перед народом за местечковые проблемы, регионы переходят в режим «ручного управления» правительства, но исключительно по финансовым вопросам. Назначенцам вверяется социально-экономическое развитие территорий и нацпроекты.

Иными словами — за целевое использование миллиардов и триллионов рублей, направляемых в субъекты, премьер-министр будет спрашивать со своих заместителей. Решение явно принималось не по итогам «прямой линии», а в рамках общей мобилизации экономики для подъема внутреннего рынка — таков президентский курс после пандемии. Денег потратят много и следить за их расходом будут все, предупреждает политолог Илья Гращенков.

«Нужны люди, которые будут отвечать за финансовые потоки в рамках мобилизационной экономики, объявленной Путиным. Поскольку полпреды у нас занимаются больше политикой, то требуются вот такие кураторы правительства, которые будут заниматься в основном финансами», — рассказал глава Центра развития региональной политики в комментарии «ПС».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Губернаторам доверия нет?

В мае 2019 года Путин возложил на губернаторов и республиканских глав личную ответственность за реализацию нацпроектов. Выходит, трехлетний опыт показал, что с задачей они не справляются и нужны контролирующие их начальники. Или нет?

Дело не в успехах или неудачах губернаторов: за развитие проектов должен отвечать человек, стоящий над территориальной группой власти, подчеркивает президент Центра развития региональной политики.

«Губернаторы все-таки отвечают за свои регионы, а там есть межрегиональные проекты и так далее. Поэтому это будут кураторы с точки зрения нацпроектов, реализуемых на большой территории, для которых не так важно, где пролегает граница Санкт-Петербурга и Ленинградской области.», — указывает Гращенков.

Кремлю нужна объективная информация о субъектах, говорит политолог, — да еще и «уследить, чтобы не все своровали».

Местные главы будут отчитываться перед курирующими вице-премьерами так же, как те перед премьер-министром, а он — перед президентом. Так укрепляется вертикаль власти. С конкретной целью.

kremlin.ru / Администрация президента России

Впечатляющая картина, сложенная из красивых фото в Instagram-аккаунтах губернаторов и отчетов президенту по видеосвязи опровергается звонком пенсионера на «прямую линию». Дизайнерские скамейки в региональных центрах «как в Москве» и селфи со встречи с жителями — не успех на местах, если к домам в Свердловской области не подведен газ, а под Омском просят Ангелу Меркель починить единственную в поселке дорогу, потеряв надежду на российских чиновников. А ведь газификация России и безопасные дороги — это тоже национальные проекты.