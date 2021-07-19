Жителям России назвали способ избежать ошибок при сдаче тестов на антитела

Существует несколько способов избежать ошибок при сдаче тестов на антитела к коронавирусу, рассказали специалисты медицинских лабораторий.

Чтобы получить корректные данные о динамике числа антител к COVID-19 и избежать ошибок, нужно сдавать количественный анализ в одних и тех же лабораториях и применять одинаковые тест-системы. Такие анализы показывают концентрацию защитных белков и позволяют оценить изменение уровня антител в крови.

На данный момент в России существует 150 тестов на антитела, каждый из которых отличается друг от друга чувствительностью, возможностью количественной и качественной оценки уровня белков, пишет РБК.