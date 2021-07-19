В Верховной раде предупредили о тяжелых временах для Украины после статьи Путина

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за стать президента России Владимира Путина. Об этом политик написал в Facebook.

По мнению парламентария, от Киева не последовала правильная реакция на материал. Украинские власти проигнорировали три важных правовых аспекта. Депутат обратил внимание на вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР. Также он отметил часть статьи, в которой сказано, что государство стало проектом "анти-Россия". Третьим важным аспектом, по мнению Кузьмина, является высказывание Путина о том, что Москва не допустит использование территорий РФ против страны.