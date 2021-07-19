Прогноз о росте цен на хлеб опровергли в Минсельхозе РФ

Цены производителей на хлебную продукцию в России находятся на стабильном уровне. Такое заявление сделали в Министерстве сельского хозяйства РФ.

За прошедший год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки увеличились на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. Это сопоставимо с уровнем инфляции, отмечается в релизе.

Ведомство не прогнозирует значительного увеличения цен и в дальнейшем. Этому способствует как дешевеющее сырье, так и меры государственной поддержки.

В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на сеть магазинов "Верный" заявила, что отечественные хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении стоимости своей продукции с начала августа на 7-12%.