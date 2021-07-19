"Аврора" хочет купить 19 самолетов Ил-114-300 на МАКС-2021

Создаваемая на базе перевозчика "Аврора" объединенная дальневосточная авиакомпания планирует приобрести на МАКС-2021 самолеты Ил-114-300.

Как сообщил источник "Известий", готовится контракт на покупку 19 самолетов Ил-114-300. Подписание соглашения планируют совершить в Жуковском с 20 по 25 июля, когда будет проходить МАКС-2021.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в прошлом году купила три Ил-114-300 на сумму 4,3 млрд рублей. Исходя из этого, можно предположить, что цена 19 Ил-114-300 для "Авроры" может составить 27,4 млрд рублей.

В парк дальневосточной компании намечена поставка 45 самолетов в 2021-2025 годах. Среди них, кроме Ил-114-300, ожидаются Superjet 100 и "Байкал".