Вильфанд пообещал 40-градусную жару в некоторых регионах России

Аномальная жара сохранится на юге Европейской России в начале недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля ожидается до 35 градусов тепла по Цельсию. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы — 35-38 градусов. В Краснодарском крае столбики термометров могут достигнуть 40 градусов тепла.

Рекордные показатели ждут жителей Республики Калмыкии — до плюс 44 градусов, Астраханской области — до 42 градусов, Ростовской области — до 41 градуса. По прогнозам Вильфанда, не менее жарко будет в Ставропольском крае, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.