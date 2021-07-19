ВМФ России строит новую серию кораблей-роботов "Василий Быков"

Минобороны России прорабатывает вопрос о закупке высокоавтоматизированных патрульных кораблей проекта 22160 "Василий Быков".

Источники сообщили "Известиям", что серийный проект при строительстве будет доработан. Не исключено, что он получит новую систему ПВО.

Специалисты устранят неполадки, выявленные при эксплуатации кораблей. Также они пересмотрят комплекс их вооружения. Всего в рамках проекта до 2023 года планируется построить шесть патрульных кораблей.

Изначально корабли должны были оснастить зенитным ракетным комплексом "Редут", который обладает дальностью до 400 километров. Однако позже от идеи отказались.