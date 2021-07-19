Необходимость взаимного признания эффективных вакцин объяснили в ФРГ

России и Евросоюзу следует признать сертификаты о вакцинации друг друга, считает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Взаимное признание эффективных вакцин поможет бизнесам обеих сторон, считает Шепп. По его словам, такой ход однозначно и единогласно приветствовали бы инженеры и топ-менеджеры.

"Наш бизнес не понимает, почему, в то время как немецкие туристы могут ехать на Майорку, а несколько миллионов русских — в Турцию, где высокий уровень распространения коронавируса, для бизнесменов, которые ездят в командировки, действует двухнедельный карантин, даже если они привиты", — заявил Шепп.

Он отметил, что вирус не интересует гражданство, он атакует и русских, и немцев. Поэтому методы борьбы с коронавирусной инфекцией должны быть глобальными. Шепп подчеркнул, что "взаимное признание эффективных вакцин" необходимо, сообщает газета "Известия".

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа смогла опередить США по количеству вакцинированных граждан первой дозой от коронавируса. Он отметил важность того, что у Европы получилось обеспечить автономию в сфере вакцин.