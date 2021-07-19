НПО заявила, что страны Запада ведут слежку за журналистами и активистами

Западные страны при помощи программного обеспечения израильской компании NSO Group следят за активистами и журналистами.

Об этом сообщает издание Washington Post. В сообщении говорится, что международным объединением Forbidden Stories было организовано расследование, во время проведения которого были выявлены более 50 тысяч телефонных номеров. Все они прослушивались при помощи израильской программы Pegasus. Журналисты рассказали, что прослушка стояла на номерах с 2016 года.

Слежка была организована за журналистами, адвокатами, бизнесменами и даже членами арабских королевских семей. Также прослушивались разговоры некоторых глав государств и премьер-министров стран.