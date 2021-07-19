Журналист из Германии остался в восторге после посещения Москвы

Немецкий журналист Бернхард Шульц написал материал для газеты Der Tagesspiegel. Автор сравнил Москву и Берлин.

После посещения российской столицы Шульц был в восторге от увиденного. Он считает, что Москва по сравнению с Берлином быстрее меняется. Также в своей статье он отметил мэра столицы Сергея Собянина. Он написал, что глава города создал общественные пространства и провел модернизацию улиц. Статью перевели сотрудники издания ИноСМИ.

В тексте указано, что модернизация коснулась около 140 улиц. Там были расширены тротуары и посажены деревья. Также немецкий журналист написал, что в столице изменилось движение транспорта и теперь оно более равномерное. Не обошел стороной автор и расширенное метро, новые парки, зоны отдыха возле реки.