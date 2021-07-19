Генерал Терентьев назвал ошибкой полный вывод войск СССР из Германии

Генерал-полковник Антон Терентьев назвал главной геополитической ошибкой СССР и Запада полный вывод советских войск из Германии.

Генерал занимал пост первого заместителя командующего Западной группой войск и начальника штаба в Германии в 1993-1994 годах и называет себя "последним русским солдатом, покинувшим Германию", сообщает "Лента.ру". По его мнению, вывод войск СССР из Германии был ошибкой.

"Считаю, полный вывод войск был геополитической ошибкой — причем, не только нашего руководства, но и Запада. Они там думали встать на пьедестал, командовать миром против России", — поделился мнением Терентьев.

По его словам, принуждением СССР к выводу военных Запад навредил сам себе, так как "получил обиженную и озлобленную Россию", которая стала концентрировать военные силы. Терентьев отметил, что бывший с 1982 по 1998 год канцлером Германии Гельмут Коль предлагал оставить в стране дивизию СССР.

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