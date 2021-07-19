Украинский депутат Кива сообщил о наступлении голода и нищеты в стране

Депутат Верховной рады Илья Кива оставил комментарий на отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о числе недоедающих жителей Украины.

Кива заявил, что время бедности подошло к концу и стартовала эпоха "голода и нищеты". В исследовании ЮНИСЕФ сказано, что 1,1 миллиона украинцев испытывают голод.

"Мы самая недоедающая страна в Европе", — сообщил украинский депутат в своем Telegram-канале.

Кива добавил, что по информации Детского фонда ООН, Украина занимает первую строчку среди стран Европы по общему количеству людей, которым не хватает продуктов. В материале также говорится, что примерно 9,8 миллиона украинцев испытывают нехватку еды. А больше 50% жителям страны приходится пропускать прием пищи.