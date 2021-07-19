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Российские регионы получат вакцину "Спутник Лайт" на этой неделе

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Российские регионы получат вакцину "Спутник Лайт" на этой неделе

Поставки однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в регионы России начнутся на этой неделе. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцина будет доставлена в регионы для проведения ревакцинации от коронавирусной инфекции, а также тех, кто уже переболел COVID-19. Первые партии "Спутника Лайт" поступили в гражданский оборот 26 июня.

Вакцина должна в основном использоваться для вакцинации уже переболевших COVID-19 граждан, заявлял глава Минздрава России. После вакцинации препаратом "Спутник Лайт" антитела появляются на десятый день после прививки.