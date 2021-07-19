Тихановская отказалась участвовать в будущих выборах президента Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не собирается снова принимать участие в выборах. Такое заявление она сделала в Вашингтоне.

Она сообщила, что ее команда может организовать выборы в стране за 40 дней. При этом бывший кандидат добавила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, поскольку это было одним из обещаний ее предвыборной компании.

"Я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим", — заявила она.

Также Тихановская рассказала, что она способна быть моральным авторитетом для белорусского народа. По ее словам, она может находиться рядом с новым главой страны.