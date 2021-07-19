Дельта-штамм коронавируса вызывает нарушения в кишечнике

Пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса "Дельта плюс", страдают от нарушения желудочно-кишечного тракта, заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Нарушение обоняния и вкуса встречается у меньшего числа заразившихся штаммом коронавируса "Дельта". Чаще у пациентов фиксируют желудочно-кишечные симптомы, пишут "Известия".

По его словам, "Дельта плюс" отличается строением рецептор-связывающего домена S-белка. Вместе с ним изменилась специфичность клеток, с которыми он взаимодействует.

Напомним, что всего коронавирусом на текущий момент заразились порядка 190 млн человек в мире. Более четырех миллионов человек умерли.